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13 августа, 17:30

Общество

Развитие цифровой среды для людей старшего поколения обсудили в Москве

Развитие цифровой среды для людей старшего поколения обсудили в Москве

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Круглый стол "Цифровая среда для жизни старшего поколения" состоялся 13 августа в центре московского долголетия "Сокольники" на Бабаевской улице. В качестве экспертов к событию присоединились депутаты Московской городской думы Александр Семенников и Людмила Гусева, представители департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, проекта "Московское долголетие", участники СВО и другие эксперты.

Участники обсудили, как городские проекты помогают москвичам старшего поколения осваивать современные технологии и применять их в повседневной жизни. Отдельные блоки посвятили цифровой грамотности, а также современным технологическим решениям, которые стали частью повседневной жизни москвичей.

Цифровые возможности

Как отметил один из участников встречи, исполнительный директор Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев, созданная в Москве онлайн-среда помогает оперативно решать повседневные вопросы: портал mos.ru объединяет более 460 электронных услуг и сервисов. Кроме того, цифровые средства дают дополнительную возможность для общения людей разных поколений и обмена знаниями и опытом.

"В столице действуют десятки различных программ, направленных на повышение цифровой грамотности среди представителей старшего поколения. Флагманом выступает "Московское долголетие". Связанные с цифровыми технологиями курсы проекта осваивают в настоящее время более 22 тысяч москвичей. Ранее при участии представителей ведущих ИТ-предприятий в 11 флагманских центрах московского долголетия провели интенсив "Цифровая мастерская", объединивший около 400 человек, в том числе несколько десятков горожан старше 75 лет. Сегодня регулярные занятия по цифровой грамотности действуют на базе более чем 110 центров. Совместные просветительские проекты с участниками "Московского долголетия" реализует и Московская ассоциация ветеранов СВО. В частности, "Мост поколений" строится на обмене опытом между ветеранами боевых действий, жителями старшего поколения, молодежью и подростками", – отметил Гусев.

Безопасность как приоритет

Другой эксперт встречи, Герой России, участник СВО Эдуард Казымов подчеркнул, что защита от цифрового мошенничества требует совместной работы: просветительские проекты помогают жителям лучше ориентироваться в рисках, а государственные инструменты позволяют быстрее передавать сведения о подозрительных действиях. Благодаря этому профилактика, обучение и оперативное реагирование становятся частью единой системы защиты граждан.

"Москва активно развивает цифровые сервисы, а практики столичных онлайн-платформ перенимают другие города. Особое внимание вопросам безопасного использования электронных сервисов уделяет проект "Цифровой щит". В рамках проекта уже прошло более 50 мероприятий, в том числе для жителей старшего поколения. Важным дополнением к просветительской работе станет новый государственный механизм оперативной защиты от мошенников. 26 июня 2026 года был подписан Федеральный закон № 210-ФЗ, который предусматривает появление на портале "Госуслуги" специальной "тревожной кнопки". С ее помощью человек, столкнувшийся с попыткой обмана по телефону или в интернете, сможет направить жалобу через портал. Сигнал поступит в государственную информационную систему "Антифрод", а информация будет оперативно передана банкам, операторам связи и правоохранительным органам", – рассказал Казымов.

На защиту горожан от мошенников также направлен проект "Перезвони сам". На площадке публикуют памятки и проводят семинары, а обратная связь от жителей помогает вовремя распознавать новые схемы обмана. К разбору в проекте привлекают экспертов, в том числе психологов и специалистов по кибербезопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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