Новости спорта: Матвей Сафонов в составе ПСЖ стал обладателем Суперкубка UEFA

Футболист Матвей Сафонов стал обладателем Суперкубка UEFA. Российский голкипер в составе французского ПСЖ в матче за престижный трофей обыграл английскую "Астон Виллу". Встреча прошла в Австрии и завершилась со счетом 2:1.

В Англии футбольный матч пришлось прервать из-за утки. Инцидент произошел во время встречи одного из региональных дивизионов. Птица выбежала на поле и прошлась вдоль кромки, привлекая внимание болельщиков.

Российский синхронист Захар Трофимов выиграл юниорский чемпионат мира в Будапеште. Спортсмен стал лучшим в сольной технической программе. Во время исполнения гимна России Трофимов не смог сдержать слез.

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