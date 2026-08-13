13 августа, 08:00Спорт
Новости спорта: Матвей Сафонов в составе ПСЖ стал обладателем Суперкубка UEFA
Футболист Матвей Сафонов стал обладателем Суперкубка UEFA. Российский голкипер в составе французского ПСЖ в матче за престижный трофей обыграл английскую "Астон Виллу". Встреча прошла в Австрии и завершилась со счетом 2:1.
В Англии футбольный матч пришлось прервать из-за утки. Инцидент произошел во время встречи одного из региональных дивизионов. Птица выбежала на поле и прошлась вдоль кромки, привлекая внимание болельщиков.
Российский синхронист Захар Трофимов выиграл юниорский чемпионат мира в Будапеште. Спортсмен стал лучшим в сольной технической программе. Во время исполнения гимна России Трофимов не смог сдержать слез.
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