Новые правила сверхурочной работы вступят в силу с 1 сентября в России

С 1 сентября вступают в силу поправки к Трудовому кодексу, которые увеличивают допустимый объем сверхурочной работы до 240 часов в год. Речь идет о добровольных переработках, когда сотрудник соглашается работать внеурочно и получает за это компенсацию. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, последующие часы – в двойном.

Изменения приняты для отраслей с острым дефицитом кадров, где невозможно привлечь работников со стороны. Компании смогут использовать своих сотрудников для выполнения срочной работы с дополнительной оплатой. Переработки оформляются официально. Если сотрудник остается на рабочем месте без оформления, дополнительная оплата не предусмотрена.

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