Новости градостроительного комплекса Москвы

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13 августа, 14:30

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На востоке столицы построили эстакаду по основному ходу шоссе Энтузиастов протяженностью 3,6 километра, сообщил Сергей Собянин. Строители в кратчайшие сроки смонтировали пролетные строения: 70 балок весом до 50 тонн установили за 35 дней. Новая эстакада улучшит транспортную доступность трех районов Москвы и подмосковной Балашихи.

"Кампус МГСУ мирового уровня станет единой экосистемой, которая объединит сферы образования, инноваций и бизнеса. Реализация проекта позволит создать инфраструктуру для научных исследований и образовательных программ, а также сформировать рабочие места. Блок А кампуса – переменной этажности от одного до восьми этажей с подземным уровнем – уже готов на 65%. Его общая площадь составит 36 тысяч квадратных метров", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Началось бетонирование фундаментной плиты будущего Национального центра "Россия". Выполнена первая захватка в 1,5 тысячи кубометров железобетона. Готовность котлована – более 75%.

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