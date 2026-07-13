Уникальную операцию по сохранению зрения провели в Склифе

Московские больницы продолжают модернизировать и оснащать новейшей техникой. Благодаря этому врачи могут проводить операции, которые раньше считались практически невозможными.

В НИИ имени Н. В. Склифосовского обратилась пациентка, которая потеряла один глаз. После обследования врачи решились провести сложнейшую операцию, которую в России раньше никогда еще не проводили. Вмешательство прошло успешно.

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