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Новости

13 июля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 июля

Движение на Варшавском шоссе восстановлено после ДТП

Видео с вандалом из Коммунарки стало популярным в соцсетях

Движение на Варшавском шоссе в сторону центра затруднено из-за ДТП

Четыре автомобиля получили повреждения в ДТП на Варшавском шоссе

Выкатившиеся трубы из прицепа грузовика раздавили машину такси на Варшавском шоссе

Трубы выкатились на такси из прицепа грузовика на Варшавском шоссе

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ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве

Два человека пострадали при возгорании "Газели" на МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 13 июля.

Житель Коммунарки поймал вандала, который пытался исцарапать его машину. Искать долго не пришлось – злоумышленника застукали прямо на месте преступления. В порыве гнева он не заметил в салоне автомобиля хозяина. Дальше был неприятный разговор и взаимные обвинения.

Последствия серьезной аварии устраняют на Калужском шоссе. В Коммунарке столкнулись сразу несколько машин. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал. На месте сейчас работают оперативные службы. Как сообщили в столичном Дептрансе, движение затруднено на участке примерно в три километра. Из-за аварии оказались перекрыты две полосы из пяти. Водителям по возможности стоит выбирать другой маршрут.

Движение транспорта на Варшавском шоссе восстановлено после серьезной аварии. Об этом сообщает департамент транспорта. ДТП произошло в районе метро "Нагатинская". Металлические трубы высыпались из грузового автомобиля на машину службы такси. Всего повреждения получили 4 транспортных средства. По предварительным данным, никто не пострадал.

Волна аномальной жары вернется в европейскую часть России. Об этом предупреждают синоптики. Знойная погода, по прогнозам, придет в столицу, а также в южные регионы. В Москве уже в эти выходные ожидается до 30 градусов.

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