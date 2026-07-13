Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 13 июля.

Житель Коммунарки поймал вандала, который пытался исцарапать его машину. Искать долго не пришлось – злоумышленника застукали прямо на месте преступления. В порыве гнева он не заметил в салоне автомобиля хозяина. Дальше был неприятный разговор и взаимные обвинения.

Последствия серьезной аварии устраняют на Калужском шоссе. В Коммунарке столкнулись сразу несколько машин. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал. На месте сейчас работают оперативные службы. Как сообщили в столичном Дептрансе, движение затруднено на участке примерно в три километра. Из-за аварии оказались перекрыты две полосы из пяти. Водителям по возможности стоит выбирать другой маршрут.

Движение транспорта на Варшавском шоссе восстановлено после серьезной аварии. Об этом сообщает департамент транспорта. ДТП произошло в районе метро "Нагатинская". Металлические трубы высыпались из грузового автомобиля на машину службы такси. Всего повреждения получили 4 транспортных средства. По предварительным данным, никто не пострадал.

Волна аномальной жары вернется в европейскую часть России. Об этом предупреждают синоптики. Знойная погода, по прогнозам, придет в столицу, а также в южные регионы. В Москве уже в эти выходные ожидается до 30 градусов.