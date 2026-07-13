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13 июля, 22:45

Общество

За оскорбление кондукторов пассажирам может грозить уголовная ответственность

За оскорбление кондукторов пассажирам может грозить уголовная ответственность

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Юрист рассказала, что грозит пассажирам за оскорбление контролера

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Пассажиров могут привлечь к уголовной ответственности за оскорбление кондукторов и контролеров. Об этом напомнила юрист Анастасия Билялова.

Нецензурная брань в адрес контролера может квалифицироваться по статье 319 УК РФ как оскорбление представителя власти. За это предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до 1 года. В случае насилия, опасного для жизни и здоровья, наказание может достигать 10 лет лишения свободы.

Как контролируют порядок в московском транспорте? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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