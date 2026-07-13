13 июля, 14:15Общество
Юрист рассказала, что грозит пассажирам за оскорбление контролера
Оскорбление контролера в общественном транспорте может привести к уголовной ответственности. Об этом рассказала юрист Анастасия Билялова.
Если пассажир использует нецензурную брань в адрес контролера, это может подпадать под статью об оскорблении представителя власти. За это предусмотрены штраф, обязательные или исправительные работы. За насилие в отношении представителя власти может грозить до 10 лет лишения свободы.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.