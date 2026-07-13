Юрист рассказала, что грозит пассажирам за оскорбление контролера

Оскорбление контролера в общественном транспорте может привести к уголовной ответственности. Об этом рассказала юрист Анастасия Билялова.

Если пассажир использует нецензурную брань в адрес контролера, это может подпадать под статью об оскорблении представителя власти. За это предусмотрены штраф, обязательные или исправительные работы. За насилие в отношении представителя власти может грозить до 10 лет лишения свободы.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.