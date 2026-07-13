Бесплатные занятия по зумбе пройдут в Москве в рамках проекта "На высоте". Кроме того, "Мой спортивный район" дает жителям столицы возможность бесплатно посещать тренировки с профессиональными инструкторами.

В спорткомплексе "Формула воды" пройдут тренировки по роллер-спорту, в центре "Триумф" состоятся занятия по настольному теннису, а в водном комплексе "Буревестник" проведут тренировки по рафтингу. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.