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13 июля, 14:00

Спорт

Бесплатные занятия по зумбе пройдут в Москве в рамках проекта "На высоте"

Бесплатные занятия по зумбе пройдут в Москве в рамках проекта "На высоте"

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Бесплатные занятия по зумбе пройдут в Москве в рамках проекта "На высоте". Кроме того, "Мой спортивный район" дает жителям столицы возможность бесплатно посещать тренировки с профессиональными инструкторами.

В спорткомплексе "Формула воды" пройдут тренировки по роллер-спорту, в центре "Триумф" состоятся занятия по настольному теннису, а в водном комплексе "Буревестник" проведут тренировки по рафтингу. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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