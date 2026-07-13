Врачи Склифа впервые в России провели уникальную операцию по сохранению зрения

Врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского впервые в России провели уникальную гибридную операцию по сохранению зрения пациентке с аневризмой внутренней сонной артерии. Новообразование сдавливало зрительный нерв и могло привести к потере зрения.

После обследования специалисты выбрали комбинированный метод лечения с участием эндоваскулярных хирургов и нейрохирургов. Операция длилась около 4 часов. Спустя сутки пациентку перевели из реанимации в обычную палату, а через 10 дней выписали домой.

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