Многокилометровая очередь образовалась на границе с Абхазией на пункте "Псоу"

Очередь на границе на пункте пропуска "Псоу" в Абхазии достигает нескольких километров. За первую декаду июля через границу ежесуточно проезжали более 8 тысяч легковых машин и порядка 250 автобусов. Число туристов превысило 40 тысяч человек в сутки, что на 25% больше, чем в июне.

В будние дни прохождение границы занимает около получаса, однако специалисты не исключают новых наплывов туристов. Эксперты отмечают, что интерес к Абхазии вырос благодаря более доступным ценам по сравнению с рядом других курортов. Для россиян виза не требуется.

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