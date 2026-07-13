Желтый уровень погодной опасности действует в Москве

Москва остается под влиянием дождливой погоды. В городе действует желтый уровень погодной опасности. В понедельник, 13 июля, воздух прогреется до 22 градусов, влажность составит около 60%, а порывы ветра достигнут 12–13 метров в секунду.

Из-за погодных условий днем возможны затруднения движения на МКАД, ТТК и в пределах Садового кольца. Водителей просят соблюдать дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на телефон. По прогнозам синоптиков, к концу недели в столицу вернется июльская погода.

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