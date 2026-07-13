Пассажиры в Москве воспользовались биометрией для оплаты проезда 225 млн раз

Пассажиры в Москве воспользовались биометрической оплатой проезда 225 миллионов раз. До конца года сервис заработает на всех 114 станциях МЦД. В июле камеры подключат на втором диаметре, а позже на третьем.

Система уже полностью открыта в метро, на МЦК, речных маршрутах, МЦД-1 и МЦД-4. По числу видов транспорта с биометрической оплатой Москва занимает первое место в мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.