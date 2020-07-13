Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Сервисом "По пути" в ТИНАО и Инновационном центре "Сколково" воспользовались уже более 2,8 миллиона раз. Это выгодный и удобный вариант доехать до 6 станций метро и МЦД, популярных точек притяжения. Комфортные автобусы малого класса можно заказать через приложение "Московский транспорт".

"Продолжаем улучшать крупнейший веломаршрут столицы – "Зеленое кольцо" по поручению Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. Особое внимание уделяем созданию удобной и понятной навигации на всем пути. В этом году здесь установили уже 25 новых навигационных стел. Сегодня на "Зеленом кольце" размещены более 700 указателей и 207 стел, которые помогают горожанам быстро и просто найти станции метро, МЦД и МЦК, парки и другие точки притяжения поблизости", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Уже 3 ключевых маршрута в химкинском микрорайоне Левобережный стали частью проекта "Москва – область". С абонементом "Единый" зоны "Пригород" пассажиры могут экономить до 60% в год на ежедневных поездках.