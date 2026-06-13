Иран провел консультации с послами России и Китая по меморандуму с США

Замглавы МИД Ирана сообщил о консультациях с послами России и Китая по меморандуму о взаимопонимании с США. При этом иранская команда переговорщиков в ближайшие два дня не планирует визитов ни в Женеву, ни в другие города.

В МИД Пакистана, который выступает посредником, заявили, что подписание сделки между США и Ираном запланировано на 14 июня, и церемония пройдет в электронном формате.

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