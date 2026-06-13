Контент с нарушениями ПДД могут начать маркировать в России

В России могут ввести специальную маркировку для аудио‑ и видеоматериалов, где показаны нарушения ПДД. Инициативу прорабатывает правительство, чтобы защитить граждан от контента, который пропагандирует рискованное поведение на дорогах.

До 2028 года планируется разработать критерии оценки таких материалов. Над документом совместно работают Минтранс России, МВД, Роскомнадзор, Минцифры и Минкультуры.

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