Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

В прошлом году на севере Москвы реализовали 10 крупных проектов создания комфортной городской среды, сообщил Сергей Собянин в личном блоге. В этом сезоне обновили еще 3 территории.

В Дмитровском районе привели в порядок Ижорский сквер. Там обновили пешеходные дорожки, обустроили игровые и спортивные площадки с тренажерами и стеной для скалолазания. В Левобережном районе благоустроили бульвар в Валдайском проезде, где расположена одна из площадок Киностудии Горького.

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