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12 ноября, 14:45

Транспорт

Первый московский трамвайный диаметр отметил год работы

Первый московский трамвайный диаметр отметил год работы

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Год прошел с момента открытия первого московского трамвайного диаметра. За это время пассажиры совершили более 43 миллионов поездок по двум маршрутам, а пиковый пассажиропоток достиг 219 тысяч человек в сутки.

На трамвайных диаметрах работают российские вагоны "Львенок-Москва" и модернизированные "Витязь-Москва". На отдельных участках трамваи следуют без подключения к контактной сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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