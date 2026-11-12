Собянин сообщил о завершении проходки тоннеля метро от "ЗИЛа" до "Острова мечты"

На Бирюлевской линии метро завершили проходку левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты". Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Трасса проходит под затоном Новинки, наземным участком Замоскворецкой линии, проспектами Лихачева и Андропова. Сейчас на этом участке продолжают прокладывать правый тоннель. Также ведут проходку левого тоннеля от станции "Кленовый бульвар" в сторону "Курьяново" и прокладывают соединительную ветку между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.