Мобильные пункты обогрева для бездомных людей заработали у вокзалов Москвы

Мобильные пункты обогрева для бездомных людей открыли у пяти вокзалов Москвы. Отапливаемые автобусы "Социального патруля" доступны ежедневно с 20:00 до 08:00, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пункты расположены на площадях у Ярославского, Курского, Павелецкого, Киевского и Белорусского вокзалов. За прошлый сезон за помощью туда обратились около 600 раз.

В автобусах можно согреться, получить теплые вещи и консультацию специалистов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

