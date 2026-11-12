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12 ноября, 12:00

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Мобильные пункты обогрева для бездомных людей заработали у вокзалов Москвы

Мобильные пункты обогрева для бездомных людей заработали у вокзалов Москвы

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Мобильные пункты обогрева для бездомных людей открыли у пяти вокзалов Москвы. Отапливаемые автобусы "Социального патруля" доступны ежедневно с 20:00 до 08:00, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пункты расположены на площадях у Ярославского, Курского, Павелецкого, Киевского и Белорусского вокзалов. За прошлый сезон за помощью туда обратились около 600 раз.

В автобусах можно согреться, получить теплые вещи и консультацию специалистов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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