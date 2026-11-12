Российские спортсмены завоевали 14 медалей на юношеской Олимпиаде в Сенегале

Российские спортсмены завоевали 14 медалей на IV летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале. В активе сборной восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды. Лучшие результаты россияне показали в плавании, велогонке, фехтовании и гимнастике.

Хоккеист Александр Овечкин повторил рекорд "Вашингтона" по количеству результативных передач в матчах регулярного чемпионата НХЛ. В выездной игре против "Оттавы Сенаторз" спортсмен ассистировал Коулу Хатсону, который забросил решающую шайбу в овертайме.

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