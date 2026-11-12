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12 ноября, 07:45

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Каток протяженностью 2,5 километра откроется в Парке Горького

Каток протяженностью 2,5 километра откроется в Парке Горького

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В Парке Горького готовят к открытию каток с дорожками общей протяженностью почти 2,5 километра. Он будет почти в 10 раз больше, чем прошлой зимой. Лед зальют вокруг Фигурного фонтана, на аллеях и Пушкинской набережной.

Для посетителей также подготовят детский каток, световые шоу и живую музыку. Ледовая площадка откроется в начале декабря после завершения третьего этапа благоустройства. Открытие приурочат к 95-летию катка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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