Каток протяженностью 2,5 километра откроется в Парке Горького

В Парке Горького готовят к открытию каток с дорожками общей протяженностью почти 2,5 километра. Он будет почти в 10 раз больше, чем прошлой зимой. Лед зальют вокруг Фигурного фонтана, на аллеях и Пушкинской набережной.

Для посетителей также подготовят детский каток, световые шоу и живую музыку. Ледовая площадка откроется в начале декабря после завершения третьего этапа благоустройства. Открытие приурочат к 95-летию катка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.