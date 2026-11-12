В китайском городе Шэньчжэнь запустили тематический поезд Discover Moscow. Это сделали в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет на следующей неделе.

Снаружи на вагонах состава изображены памятники архитектуры Москвы. Внутри размещены зеркальные постеры. Они позволяют пассажирам сделать фото с эффектом присутствия на фоне знаковых мест столицы: ВДНХ, Московского зоопарка, знаменитых сталинских высоток и других достопримечательностей.

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