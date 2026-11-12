Трамваи временно изменят движение на нескольких улицах Москвы

В Москве временно изменится движение трамваев на нескольких участках. В субботу, 14 ноября, с 09:00 до 11:00 трамваи не будут ходить между станциями метро "Дмитровская" и Соболевским проездом.

Маршруты № 27 и № 29 проследуют от "Войковской" до остановки "Михалково". Вместо них запустят автобусы № 029 от проезда Черепановых до станции метро "Дмитровская". Изменения связаны с обрезкой деревьев на улице Дубки.

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