12 ноября, 07:30Транспорт
Трамваи временно изменят движение на нескольких улицах Москвы
В Москве временно изменится движение трамваев на нескольких участках. В субботу, 14 ноября, с 09:00 до 11:00 трамваи не будут ходить между станциями метро "Дмитровская" и Соболевским проездом.
Маршруты № 27 и № 29 проследуют от "Войковской" до остановки "Михалково". Вместо них запустят автобусы № 029 от проезда Черепановых до станции метро "Дмитровская". Изменения связаны с обрезкой деревьев на улице Дубки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.