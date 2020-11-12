Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Электробусы вышли еще на 2 маршрута – № e12 и 145. Они обеспечивают удобные пересадки на метро, МЦК и МЦД. Маршрут № e12 проходит через 4 административных округа – ЮЗАО, ЦАО, ЗАО и ЮАО. Он охватывает сразу 8 районов. Маршрут № 145 работает в ЮЗАО и связывает сразу 3 района: Обручевский, Коньково и Черемушки. При этом он проезжает 4 станции метро.

"С начала года специалисты ЦОДД установили малые дублирующие светофоры по 11 адресам. Такое оборудование необходимо там, где из-за расположения стоп-линии или особенностей перекрестка основной сигнал хуже виден водителю. Дополнительный сигнал находится в поле зрения и помогает вовремя остановиться и начать движение. Всего малые дублирующие светофоры работают уже по 155 адресам столицы", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Москве работают 25 экспресс-маршрутов. По ним автобусы и электробусы следуют с минимальным числом остановок. Самые популярные экспресс-маршруты – до метро "Добрынинская", "Проспект Мира" и "Китай-город".