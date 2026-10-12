Несколько сервисов "Яндекса" частично восстановили работу после сбоя

Несколько сервисов "Яндекса" частично восстановили работу после масштабного сбоя. Пользователям снова доступны "Поиск", "Алиса", "Карты", "Почта" и "Такси". Сейчас также можно заказать еду и арендовать самокат, однако связаться со службой поддержки компании пока не получается.

В "Яндексе" заявили, что записи о счетах в "Яндекс Пэй" не пострадали. Объем вкладов физических лиц в "Яндекс Банке" составляет около 352 миллиардов рублей. Данные о счетах хранятся в нескольких копиях на разных площадках, их целостность проверили, потерь не выявили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.