Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 13:15

Технологии

Несколько сервисов "Яндекса" частично восстановили работу после сбоя

Несколько сервисов "Яндекса" частично восстановили работу после сбоя

Глава Минцифры рассказал о мерах по защите дата-центров "Яндекса"

Эксперт оценил сохранность данных при сбое в дата-центрах "Яндекса"

Записи о счетах в "Яндекс Пэй" не пострадали при сбое

Минцифры и Минобороны РФ прорабатывают меры защиты дата-центров "Яндекса"

ФАС оштрафует ПИК и "Ловител" за ограничения для интернет-провайдеров

Сервисы "Яндекса" постепенно возвращаются к работе после сбоя

Восстановление дата-центров "Яндекса" может занять несколько месяцев

Минцифры предложило связать стоимость мобильной связи с тарифами ЖКХ

Школьники в России будут изучать ИИ и информационную безопасность

Несколько сервисов "Яндекса" частично восстановили работу после масштабного сбоя. Пользователям снова доступны "Поиск", "Алиса", "Карты", "Почта" и "Такси". Сейчас также можно заказать еду и арендовать самокат, однако связаться со службой поддержки компании пока не получается.

В "Яндексе" заявили, что записи о счетах в "Яндекс Пэй" не пострадали. Объем вкладов физических лиц в "Яндекс Банке" составляет около 352 миллиардов рублей. Данные о счетах хранятся в нескольких копиях на разных площадках, их целостность проверили, потерь не выявили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваАнастасия Тареева

Аниме и мангу призвали запретить в России

Сейчас распространяется аниме с признаками сектантской пропаганды

Эксперты уверены: подобные материалы "интересные и красочные", что завоевывает внимание молодежи

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика