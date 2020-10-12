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12 октября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Новости дня": расписание электричек Павелецкого направления изменится вечером 9 октября

Аэропорт Внуково обслужил 115 рейсов после снятия ограничений на полеты

Новый поезд метро посвятили 20-летию ОЭЗ "Технополис "Москва"

Поезда "Москва-2020" шесть лет работают на Кольцевой линии метро

Посадка в самолет "Уральских авиалиний" в Анталью началась спустя 18 часов

Пассажиры ждут вылета из Домодедово в Анталью 17 часов

Мэр Москвы: новый путепровод соединит улицы Менжинского и Дудинку

280 вагонов "Москва-2020" работают на Кольцевой линии метро Москвы

"Москва едет": домашние питомцы в транспорте

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 1,7 миллиона раз автомобилисты бесплатно воспользовались перехватывающими парковками с начала года. Водители могут оставить машину у станции метро, МЦК или МЦД и продолжить путь на городском транспорте. Чтобы стоянка была бесплатной, нужно совершить минимум 2 поездки на метро, МЦК, МЦД. Первую – от ближайшей к парковке станции.

"Серп и Молот – 90-й московский городской вокзал. Только за сентябрь с нового МГВ отправились более 180 тысяч пассажиров МЦД. Всего за год здесь совершают около 2,5 миллиона поездок. Это показывает востребованность нового вокзала: современная железная дорога стала частью городской среды и дала миллионам пассажиров больше возможностей для быстрых и удобных поездок", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На Московской верфи впервые начали строить инновационные прогулочные суда на электротяге проекта "Москва 3.0". Специалисты Московской верфи уже заложили 4 инновационных двухпалубных электросудна.

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