Осенний велофестиваль прошел в Москве

Вкатились в осень: 12 сентября в столице прошел осенний велофестиваль. Он собрал несколько десятков тысяч любителей велосипедной культуры и активного образа жизни.

Фестивальный городок развернулся на Воробьевых горах. Здесь работали веломастерские, интерактивные площадки, фудкорт и шатер "Здоровая Москва", где можно было бесплатно пройти медицинское обследование. Гостей также ждали диджей-сеты и выступления известных артистов.

Кульминацией праздника стали массовые велопрогулки. В этом году для участников подготовили новый маршрут – он начинался на Воробьевых горах, проходил по Бережковской набережной и выводил колонну на Садовое кольцо.

С самыми яркими любителями велосипедной культуры пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.