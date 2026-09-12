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12 сентября, 16:40

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Осенний велофестиваль прошел в Москве

Осенний велофестиваль прошел в Москве

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Вкатились в осень: 12 сентября в столице прошел осенний велофестиваль. Он собрал несколько десятков тысяч любителей велосипедной культуры и активного образа жизни.

Фестивальный городок развернулся на Воробьевых горах. Здесь работали веломастерские, интерактивные площадки, фудкорт и шатер "Здоровая Москва", где можно было бесплатно пройти медицинское обследование. Гостей также ждали диджей-сеты и выступления известных артистов.

Кульминацией праздника стали массовые велопрогулки. В этом году для участников подготовили новый маршрут – он начинался на Воробьевых горах, проходил по Бережковской набережной и выводил колонну на Садовое кольцо.

С самыми яркими любителями велосипедной культуры пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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