12 сентября, 15:15Город
Входную инсталляцию и мемориальный камень открыли в парке Лужкова в Москве
В парке имени Юрия Лужкова прошло торжественное открытие входной инсталляции и мемориального камня. Мероприятие стало финальным этапом обновления парка. Территория стала современнее и комфортнее для посетителей.
Обновление парка завершили высадкой декоративных кустарников и многолетних растений. Москвичи могли внести вклад в озеленение. На летней эстраде для гостей устроили концерт.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.