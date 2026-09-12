Входную инсталляцию и мемориальный камень открыли в парке Лужкова в Москве

В парке имени Юрия Лужкова прошло торжественное открытие входной инсталляции и мемориального камня. Мероприятие стало финальным этапом обновления парка. Территория стала современнее и комфортнее для посетителей.

Обновление парка завершили высадкой декоративных кустарников и многолетних растений. Москвичи могли внести вклад в озеленение. На летней эстраде для гостей устроили концерт.

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