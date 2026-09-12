Велогонка "Москва" пройдет по новому маршруту

В столице 11 сентября пройдет традиционный осенний велофестиваль и велогонка "Москва". Старт заключительной гонки серии Cyclingrace 2026 состоится на улице Косыгина, а маршрут впервые пройдет через подъемы Ленинских гор, Бережковскую набережную и Садовое кольцо.

В 12:30 после велогонки стартует осенний велофестиваль. Колонна начнет движение от Воробьевых гор, пройдет по Бережковской набережной и выйдет на Садовое кольцо. В воскресенье, 12 сентября, на Цветном бульваре пройдет детский велофестиваль для участников от 3 до 14 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.