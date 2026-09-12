Врачи из более 30 регионов прошли обучение в Москве

В Москве кадровый центр департамента здравоохранения принял команды врачей из более 30 регионов России. Медики проходят обучение и перенимают опыт столичных коллег по разным направлениям, в том числе роботизированной хирургии, УЗИ, детской дерматологии и трансфузиологии.

Врачи из регионов после обучения применяют полученные знания и практические навыки в своей ежедневной работе. Программы адаптируют под потребности конкретного региона, а ежегодно более 1 500 специалистов со всей России стажируются в московских медучреждениях и научных центрах.

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