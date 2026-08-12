Полное солнечное затмение произойдет вечером 12 августа

Вечером 12 августа произойдет полное солнечное затмение, однако в Москве его почти не удастся увидеть. На закате Солнце будет закрыто не более чем на 1%, и наблюдать такое явление можно будет всего около 9 минут, после чего звезда скроется за горизонтом.

Астрономическое событие совпадет с приближением к пику метеорного потока Персеиды и парадом планет. По данным Московского планетария, полную фазу солнечного затмения можно будет увидеть в Испании, Исландии и восточной Гренландии. В России оно будет заметно с полуострова Таймыр.

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