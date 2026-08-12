Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 12:00

Город

Парку Горького в Москве исполнилось 98 лет

Парку Горького в Москве исполнилось 98 лет

Зрители Москвы 24 смогут выиграть фирменный мерч в новом конкурсе

Более 20 мер поддержки пищевой промышленности действует в Москве

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с пиар-директором журнала "Москвичка"

"Утро": 11 градусов ожидается в Москве вечером 12 августа

Мэр Москвы рассказал о реконструкции Малого Каменного моста

"Улицы московские": набережная Академика Туполева

"Утро": москвичам рассказали о погоде 12 августа

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 августа

"Утро": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 12 августа

Парку Горького в Москве 12 августа исполнилось 98 лет. Именно в этот день в 1928 году на месте Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки открылся первый в стране парк культуры и отдыха.

В честь праздника гостей ждет насыщенная программа. В 12:00 стартует экскурсия "Я люблю тебя, мой старый парк". Посетителям расскажут, как с годами менялось общественное пространство и почему в разное время его называли комбинатом культуры и даже фабрикой счастливых людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика