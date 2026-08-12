Парку Горького в Москве исполнилось 98 лет

Парку Горького в Москве 12 августа исполнилось 98 лет. Именно в этот день в 1928 году на месте Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки открылся первый в стране парк культуры и отдыха.

В честь праздника гостей ждет насыщенная программа. В 12:00 стартует экскурсия "Я люблю тебя, мой старый парк". Посетителям расскажут, как с годами менялось общественное пространство и почему в разное время его называли комбинатом культуры и даже фабрикой счастливых людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.