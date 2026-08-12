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12 августа, 07:15

Общество

Штраф почти в полмиллиона рублей выписали московскому салону из-за звучавшей там музыки

Штраф почти в полмиллиона рублей выписали московскому салону из-за звучавшей там музыки

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Штраф почти в полмиллиона рублей выписали московскому салону из-за звучавшей там музыки. Владелице Олесе Карповой предъявили претензию относительно авторских прав.

В студию пришли тайные проверяющие, они записали звучавшие треки, а позже выяснилось, что необходимых договоров на публичное использование не было. В претензии организации по защите авторских прав фигурировали 14 композиций. Итог – взыскание на 448 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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