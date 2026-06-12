Депутат Госдумы Евгений Попов присоединился к патриотической акции в парке "Фили"

12 июня в детском парке "Фили" прошла патриотическая акция, в ходе которой развернули флаг России площадью более 100 квадратных метров. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов, активисты "Молодой Гвардии "Единой России", представители Молодежной палаты и жители района.

Также в рамках патриотической акции состоялись мастер-классы, на которых участники подготовили открытки для бойцов специальной военной операции. Эти послания будут переданы на передовую вместе с гуманитарной помощью, собранной в "Домиках добра" на территории парка. Кроме того, были организованы занятия по основам русского народного танца и мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, посвященный истории и традициям изготовления народных тряпичных кукол.

"День России – праздник, который напоминает о нашей великой истории и объединяет нас вокруг общих целей. Как тележурналист, я вижу это единение каждый день, прежде всего в искренней поддержке участников СВО. В Москве волонтерские штабы работают практически в каждом районе: активисты и неравнодушные жители регулярно собирают гуманитарную помощь, передают бойцам письма, подарки и необходимые вещи через площадки проекта "Лето в Москве". Главное богатство страны – это ее люди, которые сплотились и трудятся ради общего блага", – сказал Попов.

По словам депутата Госдумы, в столице создана комплексная система поддержки бойцов и ветеранов специальной военной операции, а также жителей приграничных и исторических регионов России.

Открыт Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, который уже оказал более 500 тысяч услуг по разным направлениям: от юридического сопровождения до получения новых специальностей. Городскую систему поддержки дополняют инициативы москвичей и волонтерских объединений, которые действуют во всех районах столицы. Помимо сбора гуманитарной помощи для отправки в зону СВО, активисты изготавливают необходимые вещи: маскировочные сети, вязаную одежду и многое другое. На фестивальных площадках проекта "Лето в Москве" открыты "Домики добра", куда москвичи могут приносить необходимые предметы для бойцов и жителей приграничных и исторических регионов России. В прошлом году было собрано свыше 16 тысяч посылок.

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