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12 июня, 16:15

Город

Музей "АТОМ" представил тематические программы ко Дню России

Музей "АТОМ" представил тематические программы ко Дню России

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В честь Дня России на ВДНХ проходит масштабная праздничная программа для посетителей всех возрастов. Гостей выставки ждут экскурсии, лекции, игры, тематические мастер классы и другие мероприятия.

Каждая площадка подготовила собственную программу, посвященную государственному празднику. Одной из главных точек притяжения стал музей "Атом", экспозицию которого в праздничный день можно посетить бесплатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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