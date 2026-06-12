12 июня, 16:15Город
Музей "АТОМ" представил тематические программы ко Дню России
В честь Дня России на ВДНХ проходит масштабная праздничная программа для посетителей всех возрастов. Гостей выставки ждут экскурсии, лекции, игры, тематические мастер классы и другие мероприятия.
Каждая площадка подготовила собственную программу, посвященную государственному празднику. Одной из главных точек притяжения стал музей "Атом", экспозицию которого в праздничный день можно посетить бесплатно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.