Фестиваль "Времена и эпохи" продлится до 14 июня в Москве

Фестиваль "Времена и эпохи" продлится до 14 июня. Ландшафтный парк "Митино" превратился в поле боя эпохи Отечественной войны 1812 года. Там представлены лагеря русской и французской армий, пушки, кони и пехотные маневры.

В оружейной палатке можно подержать в руках пехотное ружье. В антикварной цирюльне посетители узнают, как офицеры приводили себя в порядок перед боем. Главные герои фестиваля – реконструкторы, которые приезжают со всей страны, чтобы на несколько дней стать солдатами и офицерами наполеоновской эпохи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.