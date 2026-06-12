Автомобили летом требуют дополнительного внимания из-за жары и нагрузок

Летом автомобили сталкиваются с дополнительными нагрузками из-за жары. В жаркую погоду повышается риск перегрева двигателя, особенно если радиатор загрязнен после зимы. Специалисты рекомендуют перед сезоном проверять состояние системы охлаждения и своевременно менять загрязненные фильтры.

Также машину советуют мыть не реже одного раза в неделю, чтобы пыль, грязь и насекомые не ухудшали охлаждение двигателя и не повреждали лакокрасочное покрытие. Эксперты не рекомендуют оставлять автомобиль под прямыми солнечными лучами и советуют использовать защитные экраны под лобовым стеклом.

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