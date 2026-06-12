Термометры покажут отметку в 31 градус 12 июня в Москве

В Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В пятницу, 12 июня, термометры покажут отметку в 31 градус. Это аномально жаркая погода, климатическая норма ниже на 6–7 градусов.

Влажность составляет 25–30%, ветра практически нет, но вечером он разгонится до 10 метров в секунду. Вероятность осадков сегодня составляет 50%, дожди и ливни будут локальными и непродолжительными.

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