График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 09:30

Общество

Термометры покажут отметку в 31 градус 12 июня в Москве

Термометры покажут отметку в 31 градус 12 июня в Москве

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В Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В пятницу, 12 июня, термометры покажут отметку в 31 градус. Это аномально жаркая погода, климатическая норма ниже на 6–7 градусов.

Влажность составляет 25–30%, ветра практически нет, но вечером он разгонится до 10 метров в секунду. Вероятность осадков сегодня составляет 50%, дожди и ливни будут локальными и непродолжительными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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