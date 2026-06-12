Длинные выходные в честь Дня России начались в Москве

В длинные выходные в честь Дня России в столичных парках для горожан подготовили много активностей. В парке "Орион" на ВДНХ работают 25 аттракционов, вход бесплатный, билет на аттракцион стоит от четырехсот рублей. Крупных парков с аттракционами в Москве четыре: ВДНХ, "Остров Мечты", "Сказка" и "Кроха".

Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов рекомендовал покупать билеты онлайн и специальные абонементы, которые позволяют пользоваться большим количеством аттракционов в течение дня. Врач-педиатр Александр Карасев посоветовал брать с собой простую питьевую воду.

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