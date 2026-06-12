Парковки в Москве будут бесплатными 12 и 13 июня в честь Дня России

В честь Дня России парковки в Москве будут бесплатными 12 и 13 июня. Оставить автомобиль можно на всех уличных стоянках, в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжают работу в обычном платном режиме.

Пресс-секретарь "Московского паркинга" Филипп Конюхов добавил, что с 14 июня парковки работают в воскресном режиме: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Несмотря на то, что парковка бесплатная, машины можно оставлять только в предназначенных для стоянки зонах.

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