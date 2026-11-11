Поставки российского дизеля в США столкнулись с трудностями

План президента США Дональда Трампа по импорту российского дизеля застопорился в открытом море, сообщают американские СМИ. Несколько танкеров, направлявшихся в США, изменили курс из-за трудностей с поиском покупателей.

Не все компании готовы принимать такие грузы из-за юридических и репутационных рисков. При этом ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договоренность о поставках дизеля уже реализуется.

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