Кушнер и Уиткофф отправятся в Москву для встречи с Путиным

Посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправятся 12 ноября в Москву для встречи с Владимиром Путиным. По словам Кушнера, они намерены обсудить с российским лидером вопросы, которые поднимались на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, и попытаться добиться прогресса по некоторым из них.

Глава российской делегации Владимир Мединский поблагодарил американскую сторону за активную посредническую позицию. Он также сообщил, что центральной темой переговоров стала необходимость создания новой всеобъемлющей и справедливой системы безопасности в Европе.

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