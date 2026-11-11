Символ гостеприимства: в метро Шэньчжэня появился посвященный Москве поезд

В китайском Шэньчжэне запустили поезд метро, посвященный Москве. Церемония состоялась на одной из крупнейших станций Азии в рамках мероприятий "Московские сезоны", которые проходят перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

На вагонах изобразили памятники архитектуры российской столицы. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, поезд стал символом гостеприимства двух городов. Пассажиры смогут узнать из оформления состава о достопримечательностях и туристической инфраструктуре Москвы.

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