11 ноября, 15:00Транспорт
Символ гостеприимства: в метро Шэньчжэня появился посвященный Москве поезд
В китайском Шэньчжэне запустили поезд метро, посвященный Москве. Церемония состоялась на одной из крупнейших станций Азии в рамках мероприятий "Московские сезоны", которые проходят перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
На вагонах изобразили памятники архитектуры российской столицы. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, поезд стал символом гостеприимства двух городов. Пассажиры смогут узнать из оформления состава о достопримечательностях и туристической инфраструктуре Москвы.
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