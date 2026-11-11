В Москве задержали обокравшего пенсионерку мужчину. Как рассказали в МВД, в полицию обратилась 88-летняя москвичка. Люди, которые представились работниками силовых ведомств, заявили пенсионерке по телефону, что ее бывший коллега якобы причастен к хищению денег, поэтому нужно проверить и ее личные сбережения.

В итоге женщина отдала миллион рублей курьеру, который подъехал к ее дому на Бутырской улице. Мошенника задержали по горячим следам. Им оказался 34-летний приезжий из Свердловской области. Все полученные от пенсионерки деньги он перевел в криптовалюту и отправил кураторам.

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