Госдума рассмотрит законопроект о раскрытии состава вейпов

Государственная дума, как ожидается, 11 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете относить информацию о составе вейпов к коммерческой тайне.

Согласно поправкам, коммерческой тайной нельзя будет считать сведения о наличии и количестве ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие или обладают канцерогенными свойствами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.