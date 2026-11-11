11 ноября, 07:15Политика
Госдума рассмотрит законопроект о раскрытии состава вейпов
Государственная дума, как ожидается, 11 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете относить информацию о составе вейпов к коммерческой тайне.
Согласно поправкам, коммерческой тайной нельзя будет считать сведения о наличии и количестве ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие или обладают канцерогенными свойствами.
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