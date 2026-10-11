В РАН заявили, что человек не может прожить больше 125 лет

Человек не может прожить больше 125 лет. Об этом заявили в Российской академии наук. По словам ученых, продолжительность жизни заложена в биологической программе организма, которая помогает ему приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

При этом в 90-е годы академики высказывали более оптимистичные предположения. Тогда звучала версия, что в идеальных условиях организм человека может прожить до 300 лет.

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