Связь 5G запустили в 16 российских городах

В России официально запустили сеть 5G. На старте она будет доступна в 16 городах, включая Москву.

Новая технология позволит увеличить скорость передачи данных и снизить задержку сигнала. Если в сетях 4G скорость может достигать 100 мегабит в секунду, то в 5G – 300–400 мегабит, а в пиковых значениях – до 700–800.

Технологию планируют использовать для управления беспилотным транспортом, развития телемедицины и цифровизации промышленности.

До конца 2026 года связь нового поколения планируют запустить еще в 50 городах. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.