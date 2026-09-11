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11 сентября, 23:15

Технологии

Связь 5G запустили в 16 российских городах

Связь 5G запустили в 16 российских городах

Столичные компании привезли свои разработки на выставку в Нью-Дели

Сеть 5G на первом этапе будет доступна в Москве и еще 15 городах России

Более 130 российских и индийских компаний представили разработки на выставке в Нью-Дели

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Москва вошла в список 16 городов с сетью 5G

Скорость соединения вырастет в городах России после запуска сети 5G

В России официально запустили сеть 5G. На старте она будет доступна в 16 городах, включая Москву.

Новая технология позволит увеличить скорость передачи данных и снизить задержку сигнала. Если в сетях 4G скорость может достигать 100 мегабит в секунду, то в 5G – 300–400 мегабит, а в пиковых значениях – до 700–800.

Технологию планируют использовать для управления беспилотным транспортом, развития телемедицины и цифровизации промышленности.

До конца 2026 года связь нового поколения планируют запустить еще в 50 городах. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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