Движение транспорта ограничат в Москве 12 и 13 сентября

В предстоящие выходные в центре и на западе Москвы временно ограничат движение транспорта.

В субботу, 12 сентября, из-за велофестиваля по мере прохождения колонны будут перекрывать Садовое кольцо. Также нельзя будет проехать от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Ограничения затронут в том числе Воробьевское шоссе и Бережковскую набережную.

В воскресенье, 13 сентября, движение закроют на Цветном бульваре из-за детского велофестиваля. Участок от Садового кольца до Петровского бульвара будет недоступен для проезда с 08:00 до 19:00.

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