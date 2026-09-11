Собянин объявил о внедрении электронных студенческих билетов в колледжах Москвы

В колледжах Москвы заработают электронные студенческие билеты. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX. Студенты смогут пользоваться льготами учащихся без предъявления бумажного билета.

Переход на электронный документ бесплатный. Для этого нужно скачать мобильное приложение "Колледж МЭШ". При открытии билета формируется QR-код, подтверждающий статус студента. Бумажные студенческие билеты сохраняют силу, их по-прежнему можно оформить и использовать.

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